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Bursa’da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Bursa’da gece saatleride kullanılmayan 2 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yaralandı.

Asayiş 28.08.2021, 07:31
Bursa’da gece saatlerinde korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Bursa’da gece saatleride kullanılmayan 2 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yaralandı.

Yangın, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı sokakta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir binanın çatı kısmı bir anda alev aldı. Çevredekiler yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle elinden yaralanan itfaiye eri ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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