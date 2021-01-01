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Bursa’da Gece Kartalları kuş uçurtmadı
Bursa’da yeni yılda Gece Kartalları sokak aralarında kuş uçurtmadı.
Asayiş 01.01.2021, 12:07
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Bursa’da yeni yılda Gece Kartalları sokak aralarında kuş uçurtmadı.
Bursa’da yeni yılın ilk saatlerinde kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar bekçilere yakalandı. Ekiplerin durdurdukları bazı şüpheli kişilerden ise toplamda 30 gram uyuşturucu madde, 349 adet uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.Şüpheliler polis ekiplerine teslim edilirken, Gece Kartalların denetimleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
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