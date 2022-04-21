Bursa’da gece kartalları hırsızı suç üstü yakaladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir iş yerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen Kestel bekçilerinin dikkati sayesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakayı ele verdiler.

Olay, gece saatlerinde Vani Mehmet Mahallesi Eren sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir plastik firmasına ait paletleri, plakaları sökülmüş kamyonete yüklerken, suçüstü devriye gezen gece kartallarına yakalandı.

Yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, çalıntı malzemeler ise gerekli incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.