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Bursa’da gece kartalları affetmedi
Bursa’da devriye gezen gece kartalları denetim sırasında yarım kilo uyuşturucu yakaladı.
Asayiş 07.11.2022, 12:31
Bursa’da devriye gezen gece kartalları denetim sırasında yarım kilo uyuşturucu yakaladı.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde devriye atan gece kartalları şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yarım kilo uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Gözaltına alınan zanlıyla birlikte bir miktar paraya da el konuldu.