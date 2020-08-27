Bursa’da gazinocular kralı cinayetinin duruşmasına devam edildi

Bursa’da gazinocular kralı Zeynel Demir’in öldürülmesiyle ilgili davada 2’si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, Demirtaşpaşa Mahallesi’nde geçen yıl ekim ayında bir gece kulübünün önünde yaşandı . Gece kulübünün sahibi Zeynel Demir, işletmesine gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polisin araştırması sonucu yakalanan Hasan M. ile İbrahim Y., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Hasan M. ve azmettirici olduğu iddia edilen İbrahim Y, korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Zeynel Demir’in yakınları ve tarafların avukatları duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar B.A. ve O.D. ise mahkemeye gelmedi.

Sanık Hasan M.’nin avukatı, müvekkilinin İbrahim Y.’yi "ağabey" olarak nitelendirdiğini, arabada giderlerken İbrahim Y.’nin kendisine, "Bu kişiyi yarala" demesi üzerine hiç tanımadığı maktulü yaralama kasdıyla vurduğunu ileri sürerek, vurduğu kişinin öldüğünü daha sonra internetten öğrendiğini belirtti. Söz verilen sanıklar ise tahliye edilmelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.