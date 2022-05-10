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Bursa’da ‘gazinocular kralı’ cinayeti davası yeniden görülüyor

Bursa’da 3 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir’in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 2’sinin müebbet hapis cezası aldığı dava, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden görülmeye başlandı.

Asayiş 10.05.2022, 18:05
Bursa’da ‘gazinocular kralı’ cinayeti davası yeniden görülüyor

Bursa’da 3 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir’in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 2’sinin müebbet hapis cezası aldığı dava, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden görülmeye başlandı.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde 24 Ekim 2019’da, gece kulübü sahibi Zeynel Demir (55), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin araştırması sonucu yakalanan Hasan Muzafarov ile İbrahim Yıldırım, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haklarında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım ilk duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Savunmaları alınan sanıklardan saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal Aksoy’la görüştüm. Setbaşı’ndan Bilal’i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi’ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal’i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra saat 19.00 sıralarında yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir’in öldüğünü öğrendim. Gece saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf Hasan’a aitti. Hasan’ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Cihan ile Zeynel Demir’le aramızda husumet yok. Birbirimize ’Dayıoğlu’ diye hitap ederiz. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım. Adli kontrol şartları altında tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Türkiye’ye 7 yıl önce geldiğini belirten Hasan Muzafarov ise, "İbrahim Yıldırım’ı 4 yıldır tanırım. Ağabey ile kardeş gibiyiz. Setbaşı’nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim mi beni aradı, ben mi onu aradım bilmiyorum. Arabasıyla gelip beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal’i görüp arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya’ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. ’Zeynel’i bacağından yarala’ dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, iş yerinin önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

Duruşmada, şikayetçi olarak yer alan Zeynel Demir’in ağabeyi Ramazan Demir ise, kardeşinin ölüm tehdidi aldığını, ancak tehdit edenlerin isimlerini bilmediğini söyleyerek, "Sanık İbrahim, yeğenimiz Cihan ile ortaktı. Silahı Hasan’a, Bilal ve İbrahim vermiştir. Araba alma olayı doğru değildir. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Zeynel Demir’in oğulları da şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2021 tarihinde görülen bir sonraki duruşmada Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan M’yi ’Tasarlayarak kasten öldürme’, İbrahim Y’yi ise ’Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Onur D.’ye ’Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, Bilal A.’nın ise beraatine karar verdi. Ancak gazinocular kralı Zeynel Demir’in avukatlarının itirazı sonrası bölge istinaf mahkemesi kararı bozdu.

İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasına tutuklu sanık Hasan M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık İbrahim Y. ve tutuksuz sanık Bilal A., taraf avukatlarıyla salonda hazır bulundu.

Olay öncesi ve sonrası yaşananları anlatan tutuklu sanık Hasan M, olayın ardından kendisini İbrahim Y’nin teşhis ettiğini öğrendiğini bu sebeple onunla ilgili ifade verdiğini söyledi. İbrahim Y. ise bu olayla ilgi ve alakasının olmadığını ifade etti.

Başka bir mahkemede devam eden davada ortaya çıkan bazı tape kayıtlarıyla olayla alakasının olmadığının anlaşıldığını dile getiren İbrahim Y. tahliyesini istedi.

Hasan M. ve İbrahim Y’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, istinaf mahkemesinin bozma ilamında belirtilen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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