Bursa’da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarptı

Bursa’da freni patlayan içecek yüklü kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Dik rampadan çıkmaya çalışan içecek yüklü 16 CVU 19 plakalı kamyonun sürücüsü frenlerin boşalması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla aşağıya doğru geri geri kayan kamyon önce park halindeki üç araca çarptı, sonrasında bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, duvara saplanan kamyon çekici yardımıyla çıkarılabildi. Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobillerden biri de çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.