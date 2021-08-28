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Bursa’da flâmalı kavga kameralara yansıdı

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. O ânlar kameralara yansıdı.

Asayiş 28.08.2021, 07:54
Bursa’da flâmalı kavga kameralara yansıdı

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. O ânlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o ânlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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