Bursa’da FETÖ/PDY üyesi 13 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel sektör çalışanı 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY güncel yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 5 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgüte yeni eleman temin eden, internet üzerinden örgütsel toplantı yapan ve örgüte ait evleri finanse ettikleri tespit edilen şüphelilere 09 Şubat 2022 tarihinde ilk operasyon yapılarak 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın devamında alınan ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde açık kimlikleri tespit edilen ve aktif olarak FETÖ faaliyetlerinde bulunan 18 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 21.02.2022 Pazartesi günü Bursa merkezli 9 ilde, Adıyaman, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda özel sektör çalışanı 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Firari olan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.