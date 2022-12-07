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Bursa’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 9 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 07.12.2022, 14:01
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan 10 şüpheliden 9’unu yakalayarak gözaltına aldı.
Bir kişiyi arama çalışması devam ederken, gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.