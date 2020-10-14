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Bursa’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
BURSA'DA FETÖ/PYD ÖRGÜTÜNÜN EYLEM VE FAALİYETLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYON SONUCU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 2 KİŞİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Asayiş 14.10.2020, 09:27
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Bursa’da FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde içlerinde, avukat, öğretmen, ihraç devlet memurları, kapatılan Polis Akademisi öğrencilerinin olduğu bazı kişilerin Bank Asya’da artan hesabı, iltisaklı kurumlarda eğitim kaydı, sendika üyeliği olduğu ve ByLock kullandıkları tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 8 kişiden 6’sı yakalanırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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