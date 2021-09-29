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Bursa’da feci kaza kamerada; 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza ânı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 29.09.2021, 18:25
Bursa’da feci kaza kamerada; 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza ânı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Mahir Acar (23) idaresindeki 16 NG 420 plakalı otomobil, Metal Sanayi Bölgesinden yola çıkan Davut Eren’in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar 30 metre savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 JY 015 plakalı otomobildeki yolcular Ruhiye Eren (62), Nursel Ayma (19) ve Zeynep Ayma (45) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Davut Eren ile Zeynep Ayma sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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