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Bursa’da faturasız içkilere jandarma el koydu
Bursa’da jandarma tarafından yapılan devriyede, 720 şişe şaraba sevk irsaliye makbuzu ve faturasının olmamasından dolayı el koyuldu.
Asayiş 01.01.2021, 14:25
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Bursa’da jandarma tarafından yapılan devriyede, 720 şişe şaraba sevk irsaliye makbuzu ve faturasının olmamasından dolayı el koyuldu.Bursa Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi’nde icra edilen yol kontrolü devriyesi esnasında O.K.A. (23) isimli şahsın kullandığı araçta 720 adet litrelik şişede şarap bulundu. Yapılan kontrolde şarap hakkında gerekli sevk irsaliye makbuzu ve faturasının bulunmadığı tespit edildi. Jandarma konu ile ilgili yasal işlem başlattı.
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