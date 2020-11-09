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Bursa’da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

BURSA'DA FARKLI DÜKKANLARDAN MAZOT VE PARA ÇALAN HIRSIZ DÖVMESİNDEN YAKALANDI.

Asayiş 09.11.2020, 14:56
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Bursa’da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

Bursa’da farklı dükkanlardan mazot ve para çalan hırsız dövmesinden yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde meydana geldi. Şüpheli şahıs, farklı iş yerlerinden 80 litre mazot, 2 adet akü, cep telefonu ve 40 lira para çaldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi dövmesinden teşhis ederek, S.A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu S.A. gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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