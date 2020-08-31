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Bursa’da faciadan dönüldü
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KAPISINI AÇAN ÇOCUK KAMERALARA YANSIDI
Asayiş 31.08.2020, 10:05
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Bursa’da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
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