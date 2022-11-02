Bursa’da fabrika yangınının ardından hayati uyarı

Bursa’da dün akşam saat 19:00 sıralarında başlayıp kısmen hala yanması devam eden fabrika ile ilgili bölgede hava kirliliği ve partikül uyarısı yapıldı. Devam eden yangın ise bir uçakla gökyüzünden görüntülendi.

Bursa’da dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının bulunduğu alana ve çevresine yayılan siyah dumanlar gökyüzünün rengini değiştirirken, Nilüfer Belediyesi hava kirliliğinin ileri derecede arttığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dün akşam Nilüfer’de bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Karesi Tekstil’e ait fabrikada başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Bursa ve ilçeleri ile komşu iller Yalova, Bilecik, Balıkesir İtfaiye ekiplerinin ve Bursa uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alabildiği yangın sonrası, yangın alanı ve çevresini kaplayan siyah dumanlar hava kirliliğine yol açtı. Nilüfer Belediyesi meydana gelen hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara uyarı da bulundu. Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde başlayan büyük yangının civara yayılmaması ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Ancak hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre, yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür. Halk sağlığı açısından bakıldığında partikül maddeye (PM) maruz kalmak, h-klar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz" denildi.