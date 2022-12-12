Bursa’da evini ateşe veren kadını itfaiye kurtardı

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, yalnız olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenerek balkona kaçan kadını kurtardı.

Olay, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.S., kimse olmadığı sırada evi ateşe verdi. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak, binanın doğalgaz ve elektriği kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, N.S.’yi evin balkonunda dumandan etkilenmiş halde buldu. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan N.S., ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.