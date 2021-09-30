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Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa’da ev sahibi ile kiracı arasındaki kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlandı. Gelen takviye ekiplerle birlikte kavgaya son verilirken, ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi oldu.

Asayiş 30.09.2021, 09:59
Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa’da ev sahibi ile kiracı arasındaki kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlandı. Gelen takviye ekiplerle birlikte kavgaya son verilirken, ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay merkız Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi 7. Yüksel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan münakaşa, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekip yetersiz kalınca, takviye ekip istendi. Gelen ekipler tarafları ayırdı. Ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar karakola götürüldü.

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