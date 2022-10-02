Bursa’da et deposunda çıkan yangın 3 saat sonra söndürüldü

Bursa’da 3 katlı et deposunda yangın çıktı. Şehrin her tarafından gözüken alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevleri yaklaşık 3 saat müdahale sonrası kontrol altına alırken bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti.

Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.