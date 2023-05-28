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Bursa’da erkek cesedi bulundu
BURSA’DA SAAT GECE 01.00 SIRALARINDA YERDE HAREKETSİZ YATAN ERKEK CESEDİ BULUNDU. MURAT TOK’A AİT OLDUĞU BELİRLENEN CESET İNCELENMEK ÜZERE BURSA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.
Asayiş 28.05.2023, 02:56
Bursa’da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok’a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok’un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor.