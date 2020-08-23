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Bursa’da emniyet kemeri hayat kurtardı
BURSA'DA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞMASI SONUCU EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI.
Asayiş 23.08.2020, 09:32
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Bursa’da meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu emniyet kemeri hayat kurtardı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hasanağa bölgesi merkez istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Senem E. idaresindeki 77 DR 476 plakalı otomobil ile 16 NGZ 84 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil büyük çapta zarar görürken emniyet kemeri hayat kurtardı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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