Bursa’da emanet arabayla başka arabaları çaldılar

Bursa’da emanet olarak aldıkları arabalarla diğer araçların plakaların çalıp, 12 adet araçtan hırsızlık yaptılar.

Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta bulunan A.T., B.S. ve M.Ş. isimli üç kişi araçta bulunan çalıntı plakalar sonucu gözaltına alındı.

Daha sonra Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, emanet olarak aldıkları araçlarla diğer araçların plakalarını çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde yaklaşık 12 araçtan hırsızlık olayı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan araçları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.