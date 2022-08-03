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Bursa’da elektrikli bisiklet alev alev yandı

Bursa’da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet alev alev yandı.

Asayiş 03.08.2022, 09:10
Bursa’da elektrikli bisiklet alev alev yandı

Bursa’da üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet alev alev yandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit direğine bağlanan elektrikli bisiklet aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bisikleti sararken, görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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