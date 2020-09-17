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Bursa’da El Nusra Terör Örgütü’nün sözde emiri yakalandı
BURSA'DA YAPILAN OPERASYONDA EL NUSRA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 1 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 17.09.2020, 11:04
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Bursa’da yapılan operasyonda El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından El Nusra Terör Örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 37 yaşındaki S.E. merkez Osmangazi İlçesinde bulunan evinde gözaltına alındı. Şüpheli S.E.’nin, terör örgütünde sözde emirlik yaptığı ve Bursa’ya gelerek gizlendiği öğrenildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzemeye el konuldu. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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