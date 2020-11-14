Bursa’da eğlenceye polis baskını

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’de kapanması gerektiği halde eğlenceye devam edilen mekanda bulunan 35 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin, eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00’da kapatılması kararı alındı.

Ancak dün gece 29 Ekim Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanı, saat 22.00 olmasına rağmen kapatılmadı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlencenin devam ettiği alkollü mekana baskın yaptı. Baskın anında canlı müzik eşliğinde eğlenen 35 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 119 bin 700 TL cezası kesildi.