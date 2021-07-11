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Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar

Bursa’da bir düğün salonun önünde yanlış atılan havai fişekler yangına sebep oldu

Asayiş 11.07.2021, 07:58
Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar
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Bursa’da bir düğün salonun önünde yanlış atılan havai fişekler yangına sebep oldu

Olay Bursa’da akşam saatlerinde Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir düğün salonunun önünde bulunan çalılık alanda meydana geldi. İddiaya göre yanlış atılan havai fişekler yüzünden çalılık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ve Polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen iftaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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