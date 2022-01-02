Bursa’da dünyaca ünlü kahve zincirinde yangın tüpü kazası: Ortalık toz bulutu ile kaplandı

Bursa Korupark AVM’de bulunan dünyaca ünlü kahve zincirinde bir müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı, ortaklık toz bulutu ile kaplandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark AVM’deki bir dünyaca ünlü kahve zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içi kuru toz dolu yangın tüpü, bir müşterinin çarpması sonucu yere düştü. Emniyet kilidi açılan tüpün içindeki kuru toz ortalığa saçıldı. Bu sırada kahvelerini içen vatandaşlar panik yaparak etrafa kaçıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.