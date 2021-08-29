banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?

Bursa’da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Bursa’da bir düğünde magandaların sıktığı kurşunlar 2 kişiyi yaraladı.

Asayiş 29.08.2021, 19:15
Bursa’da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Bursa’da bir düğünde magandaların sıktığı kurşunlar 2 kişiyi yaraladı.

İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde meydanda yapılan düğünde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Müşküle Mahallesi’nin eski muhtarı Şemsettin Talan ve Mehmet Yüksel vuruldu. Eski muhtar kolundan yaralanırken, Mehmet Yüksel ise karnından yaralandı ve durumu ağır olarak Bursa’ya sevk edildi.

Zanlıların yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
31°
açık