Bursa’da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

Bursa’da düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatınca diğer sürücüler tepki gösterdi.

Merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi’nde düğün konvoyunda yer alan araçlar yolu kapattı. Araçlardan inen vatandaşlar yol ortasında davullar eşliğinde oynarken, o anlar kameralara yansıdı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen düğün sahipleri, oynamalarına devam etti.