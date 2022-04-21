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Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası
Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 21.04.2022, 09:16 21.04.2022, 10:06
Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ’’bu bölge benim’’ diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.