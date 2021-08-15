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Bursa’da dereye düştü , ekipler tarafından kurtarıldı

Bursa’da dereye düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla düştüğü dereden kurtarıldı.

Asayiş 15.08.2021, 09:13
Bursa’da dereye düştü , ekipler tarafından kurtarıldı

Bursa’da dereye düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla düştüğü dereden kurtarıldı.

Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Sağlık parkında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye düştü. Parkta bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kişiyi düştüğü dereden çıkardı. Hafif yaralı olarak kurtarılan kişi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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