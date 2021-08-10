banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’nın En İyi 10 Üniversitesi
Almanya’nın En İyi 10 Üniversitesi
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı

Bursa’da denizden yaşlı kadın cesedi çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Asayiş 10.08.2021, 16:39
Bursa’da denizden yaşlı kadın cesedi çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Küçükkumla Mahallesi’nde sahil bölgesinde devriye görevi yapan Gemlik Belediyesi cankurtaran ekibinden Hamza Balcı ve ekibi tarafından su üzerinde yaşlı bir kadın cesedi bulundu. Yaşlı kadının cenazesi sudan çıkarılarak jandarma timlerine teslim edildi. Narlı bölgesinde kayalık alandan denize düştüğü tahmin edilen ve bir elinde sargı, diğer elinde de kırıklar olduğu öne sürülen kadının 50 yaşlarında olduğu bildirildi. Kimliği araştırılan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık