Bursa’da denizden yaşlı kadın cesedi çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Küçükkumla Mahallesi’nde sahil bölgesinde devriye görevi yapan Gemlik Belediyesi cankurtaran ekibinden Hamza Balcı ve ekibi tarafından su üzerinde yaşlı bir kadın cesedi bulundu. Yaşlı kadının cenazesi sudan çıkarılarak jandarma timlerine teslim edildi. Narlı bölgesinde kayalık alandan denize düştüğü tahmin edilen ve bir elinde sargı, diğer elinde de kırıklar olduğu öne sürülen kadının 50 yaşlarında olduğu bildirildi. Kimliği araştırılan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.