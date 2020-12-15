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Bursa’da define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı
Bursa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.12.2020, 17:19
Bursa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi Aksu deresi mevkiinde kaçak kazı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler M.G., Ö.M. ve E.A. isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 2 adet define aramak için bakır çubuk, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet makara sistemi ve 2 adet balyoz ve kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.Şüpheliler hakkında ekipler tahkikat başlattı.
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