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Bursa’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
BURSA MERKEZLİ YAPILAN OPERASYONDA, BURSA VE MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK PROPAGANDA GERÇEKLEŞTİREN, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 13.09.2020, 17:09
Bursa merkezli iki ilde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a yönelik propaganda yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyal üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildi. Şüphelilerin Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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