Bursa’da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Bursa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezde yapılan operasyonda, Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.