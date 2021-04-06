Bursa’da çuvala konulan yavru kediler ölmekten son anda kurtarıldı

Bursa’da çuvala konulan 4 yavru kedi, ormana atılarak ölüme terk edildi. Bir vatandaşın fark ettiği sevimli hayvanlar, son anda kurtarıldı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, içinde 4 yavru kedinin bulunduğu çuvalı gören vatandaş, gözlerine inanamadı. Yavru kedilerin çuvala konulduğunu ve çuvalın ağzının sıkıca bağlandığını fark eden şahıs, önce yavruların hava almasını sağladı, ardından da onları yakın çevrede çiftliği bulunan ve birçok sokak hayvanının bakımını gönüllü olarak üstlenen Fatma Şeren’e götürdü. Uzun süre havasız kaldığı anlaşılan kedi yavrularını çiftliğinde gözetim altına alan Şeren, bu işkenceyi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kedileri vahşice ölüme terk eden kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.