Bursa’da çöplük alanda çıkan yangın korkuttu

Bursa’da çöplük alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamitler Kent çöplüğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.