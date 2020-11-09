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Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada
BURSA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ÇÖP KAMYONUNDAKİ DANSI, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER, BEĞENİ TOPLADI.
Asayiş 09.11.2020, 12:09
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Bursa’da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı. 2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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