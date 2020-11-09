banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Piyasalarda coşku var
Piyasalarda coşku var
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Ekimde en fazla borsa kazandırdı

Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

BURSA'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ÇÖP KAMYONUNDAKİ DANSI, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER, BEĞENİ TOPLADI.

Asayiş 09.11.2020, 12:09
2
Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

Bursa’da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı. 2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı az bulutlu
banner378