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Bursa’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Bursa’da polisin iki farklı adreste yaptığı operasyonda ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Asayiş 25.10.2022, 22:28
Bursa’da polisin iki farklı adreste yaptığı operasyonda ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Bursa’da İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T. ve K.C.’ye ait iki ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 minimetre tabanca, 1 adet Bursa il merkezinden çalıntı motosiklet ve 1 adet şase-motor numaraları kazılı motosiklet ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.