Bursa’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa’da polisin iki farklı adreste yaptığı operasyonda ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Bursa’da İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T. ve K.C.’ye ait iki ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 minimetre tabanca, 1 adet Bursa il merkezinden çalıntı motosiklet ve 1 adet şase-motor numaraları kazılı motosiklet ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.