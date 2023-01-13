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Bursa’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameralarda

Bursa’da çocukların minibüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefon kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.01.2023, 09:28
Bursa’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameralarda

Bursa’da çocukların minibüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefon kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde canı sıkılan 2 çocuk, minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti. Çocukları gören bir sürücü ise o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.

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