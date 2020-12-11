Bursa’da çocuklar yaralı atı böyle koşturdu

Bursa’da çocukların yaralı atı koşturarak oynaması vatandaş kamerasına yansıdı.

Yunuseli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sol ön ayağına basamayan yaralı beyaz atı çocuklar sokak ortasında koşturdu. 8-10 çocuğun atı kovaladığı, bir çocuğun da atı yularından çekerek koşturduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.