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Bursa’da çocuğun 5. kattan düşme anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun 5. kattan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 30.05.2022, 11:30
Bursa’da çocuğun 5. kattan düşme anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun 5. kattan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Baykoca Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saniye saniye kamerada

Çocuğun düşme anı ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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