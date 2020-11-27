Bursa’da cinayet

Bursa’nın Gemlik ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir çay bahçesinde geceyarısı silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kumla Mahallesi’nde dün gece 05.00 sıralarında çay bahçesinde meydana gelen olayda Özcan Vergili (55) isimli kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vuruldu.

Karın bölgesinden silahla yaralanan Vergili bilinci açık olarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan Vergili, kendisini vuranları tanımadığını söyledi.

Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen Vergili sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gemlik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.