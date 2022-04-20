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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağ
Bursa’da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti.
Bursa’da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti.
Asayiş 20.04.2022, 08:24
Bursa’da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti.