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Bursa’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bursa’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Asayiş 24.08.2022, 16:20
Bursa’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü. Dolu yağışını fark eden vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.
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