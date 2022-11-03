Bursa’da çekicinin iş kazası

Bursa’da yanlış yere park eden araçları kaldıran çekici yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, merez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yanlış parklanma yapan bir minibüsü kaldırmak isteyen çekicinin ön sağ hidrolik ayağı kırılınca sağ yattı. Yan yatan çekici ve diğer araç vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlar kaza yerinden kaldırıldı.