Bursa’da cami hırsızları tutuklandı

Bursa’da camiden levhaları çalan hırsızlar polisin başarılı çalışması sonucu tutuklandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Eyüp Yıldız Camisi’nde kurşun levhaların çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde incelenen 150’ye yakın güvenlik kamerası ve yaklaşık 250 adet araç kamerasından şüphelilerin M.B VE M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin 16 SPZ plakalı araç ile çaldıkları levhaları götürdükleri tespit edildi. M.A isimli şahsın daha önce karıştığı farklı bir camiden hırsızlık suçundan tutuklandığı öğrenilirken, M.B isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.