banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Bursa’da çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı

Bursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü.

Asayiş 06.09.2021, 04:15
Bursa’da çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı

Bursa’da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Dumlupınar caddesinde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, bir oto tamir atolyesinin bahçesine de sıçradı, burada bulunan 3 hurda araç yandı. Alevler Dumlupınar caddesine kadar uzanınca polis yolu kapattı. Alevler yüksek gerilim hattına da sıçradı. Vatandaşların da yardımıyla 7 itfaiye ve 2 tanker ile müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle yangın çevrede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken Dumlupınar caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0