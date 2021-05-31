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Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 45 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi tutuklandı.

Asayiş 31.05.2021, 12:43
Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 45 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları yakalamak için Bursa genelinde büyük çaplı operasyon düzenlendi. Farklı günlerde drone ve narkotik köpeği ile yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri uyuşturucu maddeyle yakalandı. Yakalanan kişilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo bonzai, 7 kilo 500 gram metamfetamin, 4 kilo 500 gram esrar, 65 gram kokain, 82 kök Hint keneviri, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet fişek, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan 45 kişiden 26’sı ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 kişinin ise sorgusu sürüyor.
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