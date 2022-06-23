Bursa’da büyük panik...Alev alev yandı mahalleli sokağa döküldü

Bursa’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu yaşattı. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü ve evin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale sonucunda kontrol altına aldı.

Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın ise cep telefon kamerasına anbean yansıdı.